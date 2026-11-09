У місті Сапопан у мексиканському штаті Халіско затримали Рафаеля N, відомого як R2. Влада країни вважає його ймовірним ключовим лідером угруповання Los Rs — осередку Картелю нового покоління Халіско, що діє у штатах Халіско та Мічоакан. Про це повідомляє Daily Maverick.

Операція у Сапопані

За даними ВМС Мексики, операцію провів підрозділ спеціальних операцій у координації з міністерством безпеки. Їй передувала робота Національного центру розвідки Мексики, а також інформація, якою поділилося Управління з боротьби з наркотиками США. Разом із Рафаелем N затримали ще 19 людей.

Під час операції на персонал ВМС Мексики напали зі зброєю, після чого військові відкрили вогонь у відповідь. За даними ВМС, Рафаель N і один офіцер ВМС дістали поранення та отримують медичну допомогу.

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Підозри та ордери

Міністр безпеки Омар Гарсія Харфуч заявив, що затриманий має ордер на арешт у Мексиці за вбивство за обтяжуючих обставин, а також ордер на арешт з метою екстрадиції до США. ВМС Мексики пов'язують Рафаеля N із вбивством колишнього мера міста Уруапан Карлоса Манзо та ще 19 людей.

Манзо застрелили 1 листопада 2025 року під час публічного святкування Дня мертвих у штаті Мічоакан, коли він перебував із родиною. За словами Гарсії Харфуча, осередок Los Rs пов'язують із вимаганням, торгівлею наркотиками, вбивствами, незаконним позбавленням волі, викраденнями та нападами на представників влади. DEA заявило, що R2 розшукували у США за федеральними обвинуваченнями у торгівлі наркотиками та злочинах, пов'язаних зі зброєю.

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