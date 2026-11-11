Учнівські команди зі штату Агуаскальєнтес у Мексиці здобули три нагороди на міжнародному змаганні з робототехніки ROBOchæmpions, яке відбулося у Лерраху, Німеччина. Команда Lanceros Overclock перемогла у старшій шкільній категорії для учасників віком від 14 до 20 років у дисципліні Robo Shuttle, повідомляє Mexico News Daily.

Роботи для перевезення кульок і поєдинків

У Robo Shuttle учасники створювали та програмували автономних роботів, які мали рухатися позначеним маршрутом і перевозити кульки для настільного тенісу. Команда NexumAMG посіла друге місце в цій самій дисципліні та віковій категорії.

Команда MagiBot посіла друге місце в категорії Robo Clash для учасників віком від 11 до 14 років. У цій дисципліні роботи, зібрані командами, змагаються між собою на арені. За правилами турніру, до складу кожної команди могли входити від двох до чотирьох учнів.

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Участь 16 учнів

На змаганнях Агуаскальєнтес представляли 16 учнів із трьох навчальних закладів: державної громадянської старшої школи Lanceros de Aguascalientes, загальної середньої школи №6 імені Хосе Гуадалупе Посади та початкової школи Magisterio Nacional.

Організатор Phaenovum, учнівський дослідницький центр у Лерраху, повідомив, що перший турнір ROBOchæmpions зібрав команди з Мексики, Єгипту та регіону. Організатори оприлюднили результати у п’яти категоріях, що охоплювали перегони, роботизовані двобої, транспортування предметів і автономне гасіння вогню. В одному з випробувань робот мав самостійно загасити полум’я свічки.

За даними уряду штату Агуаскальєнтес, президентка Мексики Клаудія Шейнбаум у вівторок відзначила місцевих учнів за попередню перемогу на чемпіонаті світу RoboRAVE в японській Осаці. У серпні учні школи №6 імені Хосе Гуадалупе Посади перемогли в категорії FastBot Middle School.

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