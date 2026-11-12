Мексиканський кухар виграв конкурс рамену в Кореї стравою з пивом — Korea Herald

Мексиканський кухар і творець кулінарного контенту Борресіто, справжнє ім’я якого Хесус Мануель Понсе Руїс, посів перше місце на конкурсі Global Ramyun Challenge у місті Куми, Південна Корея. Перемогу йому принесла страва Lager Spicy Butter Ramyun із локшини Shin Ramyun, перцю чипотле, пива, масла та лимонної цедри, яку подали з курячим шпажком, приготовленим на грилі, повідомляє Korea Herald.

Конкурс у Куми

Змагання відбулося в межах фестивалю рамьону в Куми, що тривав з 6 до 8 листопада. На конкурс надійшло 1263 заявки з 80 країн, а до фінального раунду вийшли кулінарні інфлюенсери, які представляли 13 держав.

За словами Борресіто, він спершу не планував брати участь у конкурсі та навіть не збирався найближчим часом відвідувати Південну Корею. Його дружина, яка шукала інформацію для запланованої на наступний рік подорожі, натрапила на розповіді контент-мейкерів про Gumi Ramyun Challenge, знайшла сайт змагання та запропонувала йому подати заявку.

Для кухаря це була перша поїздка до Південної Кореї. Він отримав 1 млн вон, або близько 750 доларів США, сертифікат за перше місце та звання амбасадора Gumi Ramyun Challenge.

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Пиво замість води

Під час фестивалю Борресіто готував локшину на пиві, а не на воді, що здивувало частину корейських відвідувачів. Кухар пояснив, що в Мексиці пиво часто використовують для м’яса на грилі, маринадів і соусів.

У його рецепті пиво додає соусу легкої гіркоти, солодових нот і глибини смаку, а також урівноважує вершковість масла та копчену гостроту чипотле. Напій він уварював разом із обсмаженою цибулею, часником, соєвим соусом і чипотле. Цитрусова нота в страві з’явилася завдяки лимонній цедрі.

Інші експерименти з рамьоном

Борресіто також створив Black Ramyun — майже чорну страву на основі Shin Ramyun. Соус для неї складається з обсмаженої пасти з чорного кунжуту, чорного часнику, соєвого соусу, арахісової олії, рисового оцту, води після варіння локшини та частини оригінальної приправи. Готову страву він доповнює сирим яєчним жовтком.

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