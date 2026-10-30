Мексиканський політик Куаутемок Карденас помер у 92 роки — Mexico News Daily

У Мехіко, Мексика, у віці 92 років помер Куаутемок Карденас Солорсано — триразовий кандидат у президенти, співзасновник Партії демократичної революції та один із ключових діячів демократичного переходу країни. Про це повідомляє Mexico News Daily.

За даними видання, політик помер у лікарні Ángeles Metropolitano в районі Рома-Сур у столиці Мексики. Причину смерті одразу не повідомили. Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум назвала його людиною непохитних принципів, яка змінила політичне життя країни. Колишній президент Андрес Мануель Лопес Обрадор назвав Карденаса попередником демократичного руху в сучасній історії Мексики.

Розрив із правлячою партією

Куаутемок Карденас був членом Інституційно-революційної партії з 1954 до 1987 року. У цей період він був сенатором від штату Мічоакан у 1976–1980 роках, а згодом очолював штат у 1980–1986 роках. Перед виходом із партії він разом з іншими політиками створив її реформістську фракцію — Демократичну течію.

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На президентських виборах 1988 року Карденас балотувався від Національно-демократичного фронту, який об’єднав ліві партії та організації. За офіційними результатами переміг кандидат Інституційно-революційної партії Карлос Салінас де Гортарі, однак результати голосування викликали значні сумніви. Колишній президент Мігель де ла Мадрид у мемуарах 2004 року визнав, що результати були сфальсифіковані, пише видання.

Мер столиці та співзасновник партії

У 1989 році Карденас разом із Порфіріо Муньйосом, Іфігенією Мартінес і Лопесом Обрадором заснував Партію демократичної революції. Він знову висувався на посаду президента у 1994 та 2000 роках, посівши третє місце в обох кампаніях.

У 1997–1999 роках Карденас був першим обраним прямим голосуванням главою уряду Мехіко: раніше цю посаду заповнювали призначенням президента. Він залишив Партію демократичної революції у 2014 році через розбіжності з її керівництвом. У 2011 році політика нагородили медаллю Белісаріо Домінгеса — найвищою відзнакою Сенату Мексики. У нього залишилися троє дітей і онуки.

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