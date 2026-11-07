Мельбурн відіграв мінус 28 і обіграв Джилонг у плейоф AFLW — ABC News Australia

В Австралії «Мельбурн» у Принсес-Парку здобув вольову перемогу над «Джилонгом» у кваліфікаційному фіналі жіночої Австралійської футбольної ліги (AFLW) — 8.8 (56) проти 8.4 (52). Команда відіграла відставання у 28 очок, забила п’ять останніх голів матчу та вийшла до попереднього фіналу, повідомляє ABC News Australia.

Вирішальний гол Паксман

Після гола Паксі Паксман, який уперше з першої чверті вивів «Мельбурн» уперед, у «Джилонга» залишався шанс зрівняти рахунок. За 20 секунд до фінальної сирени Хлої Шир прийняла м’яч і пробила по воротах, однак не влучила.

У заключній чверті «Мельбурн» забив три голи, не дозволивши суперницям відзначитися. Алісса Баннан у перші 30 секунд чверті скоротила відставання до одного гола, а згодом забила вдруге. Паксман вивела команду вперед на 17-й хвилині останньої чверті.

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Камб ек після великого відставання

«Джилонг» домінував у другій чверті, забивши чотири голи проти одного, та пішов на велику перерву з перевагою у 22 очки. У третій чверті «Кетс» двічі збільшували відрив до 28 очок, але «Мельбурн» скоротив його до 12 перед фінальним відрізком гри.

Півзахисниця «Джилонга» Джорджія Преспакіс була найпомітнішою гравчинею першої половини, однак Лів Перселл допомогла «Мельбурну» розпочати камбек. Обидві футболістки завершили матч із 34 володіннями м’ячем. Наступним суперником «Джилонга» у півфіналі стане переможець матчу між «Сіднеєм» і «Вестерн Буллдогс», тоді як «Мельбурн» отримав тиждень відпочинку.

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