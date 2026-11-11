Мелоні заявила про відсутність конкретної небезпеки для шкіл Італії — ANSA English

В Італії прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні заявила, що перевірки численних повідомлень про мінування шкіл не виявили ознак конкретної небезпеки. Заяву вона оприлюднила 11 листопада у соціальних мережах. Як повідомляє ANSA English, уряд уважно стежить за ситуацією та численними повідомленнями.

Реакція уряду

Мелоні повідомила, що правоохоронні органи та державні установи всіх рівнів працюють, аби тримати ситуацію під контролем. За її словами, це має заспокоїти громадян, родини та працівників шкіл.

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Розслідування повідомлень

За словами прем’єр-міністерки, на цей час перевірки не дали підстав вважати, що існує реальна загроза. Вона додала, що повідомлення, ймовірно, є частиною стратегії створення тривоги й занепокоєння. Обставини випадків ретельно розслідують.

ANSA English повідомляє, що йдеться про сотні погроз, надісланих італійським школам. Агентство пов’язує їх із проросійською групою, що виступає проти жінок.

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