Канадська компанія 1Password підтвердила, що під час нещодавнього проникнення до її внутрішніх систем зловмисник отримав частину даних клієнтів. Водночас сховища паролів користувачів не були доступні атакувальнику, повідомляє TechCrunch.

Доступ через обліковий запис працівника

За даними 1Password, вторгнення виявили 19 листопада. Зловмисник отримав доступ до корпоративного облікового запису одного зі співробітників у GitHub, який компанія використовує для спільної роботи з вихідним кодом і його зберігання.

Скориставшись цим доступом, атакувальник завантажив шкідливий код на внутрішні сервери компанії, що дало йому змогу отримати частину даних клієнтів. Серед них — імена, адреси електронної пошти для входу в облікові записи, а також відомості про дату створення акаунта й час останнього входу.

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Сховища паролів залишилися недоступними

У 1Password заявили, що клієнтські сховища, у яких зберігаються паролі, у жодний момент не були доступні зловмиснику. Компанія також зазначила, що сама не має доступу до паролів клієнтів і їхніх секретних ключів, які використовують для захисту даних у сховищах.

Застосунки та розширення 1Password інцидент не зачепив. Наразі невідомо, як саме зловмисник дістав доступ до корпоративного акаунта працівника, скільки клієнтів постраждали та чи повідомила компанія людей, чиї дані були отримані під час атаки.

1Password повідомляє, що її менеджером паролів користуються мільйони клієнтів і понад 200 тисяч компаній.

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