Менш як 5% ветеранів США можуть мати оптимальне здоров’я серця — News-Medical

Американська кардіологічна асоціація оприлюднила наукову заяву про здоров’я військових ветеранів США: за її оцінкою, оптимальні показники серцево-судинного здоров’я можуть мати менш ніж 5% цієї групи. Для порівняння, близько 20% дорослого населення США загалом може відповідати критеріям оптимального здоров’я серця, повідомляє News-Medical.

Вісім показників здоров’я

Заяву «Сприяння серцево-судинному здоров’ю ветеранів США: поточний стан, прогалини та стратегії» опублікували в журналі Circulation. Її автори застосували систему Life’s Essential 8, що охоплює здорове харчування, фізичну активність, відмову від тютюну, повноцінний сон, здорову масу тіла, а також здорові рівні глюкози в крові, холестерину й артеріального тиску. Окремо вони розглянули психічне здоров’я та розлади, пов’язані з уживанням психоактивних речовин.

У заяві зазначено, що на здоров’я ветеранів можуть впливати супутні хронічні захворювання, зокрема ожиріння, високий рівень холестерину, артеріальна гіпертензія, хвороби серця, діабет другого типу, розлади сну, а також хронічні захворювання легень і нирок. Серед інших чинників названо тривогу, депресію, посттравматичний стресовий розлад, уживання тютюну, алкоголю або нелегальних наркотиків, травми й впливи, пов’язані з військовою службою, психологічний стрес та бар’єри в доступі до медичної допомоги.

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Запропоновані заходи

Серед запропонованих стратегій — розширення доступу ветеранів до здорового харчування, програм контролю ваги та фізичної активності з урахуванням індивідуальних можливостей. Також у заяві йдеться про посилення скринінгу, профілактики й лікування ожиріння, діабету, високого холестерину та артеріальної гіпертензії, а також про розширення підтримки щодо психічних розладів, уживання психоактивних речовин і порушень сну.

Одним із практичних інструментів названо телемедицину та домашній контроль артеріального тиску для ветеранів, яким складно отримати очну допомогу, зокрема через проживання в сільській місцевості чи обмежений доступ до інтернету. Приблизно 9 мільйонів ветеранів, тобто майже половина загальної кількості ветеранів США, зареєстровані для отримання допомоги через систему Міністерства у справах ветеранів США.

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