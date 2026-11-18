Менші нафтові танкери в жовтні перевезли через Ормузьку протоку 2 млн барелів сирої нафти на добу — це найвищий показник від початку війни в лютому. Як повідомляє OilPrice, такі дані компанії Vortexa наводить Bloomberg.

Перевезення меншими суднами

Йдеться про танкери класів Suezmax та Aframax, які можуть перевозити менш як половину обсягу супертанкера. Поставки цими суднами істотно активізувалися у вересні. Значна частина операцій відбувалася через перевантаження нафти з судна на судно в Оманській затоці.

За даними співрозмовників Bloomberg серед трейдерів і суднових брокерів, танкери Suezmax та Aframax переважно використовували для маршрутів і вантажів з Кувейту, Іраку та Катару. Активізація їхнього застосування збіглася з оцінками, за якими сукупні потоки нафти через протоку відновилися майже до довоєнного рівня.

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Ризики для супертанкерів

Виробники нафти у Перській затоці та імпортери адаптують логістику до безпекової ситуації в районі Ормузької протоки. У вересні та на початку жовтня ставки фрахту супертанкерів зросли до рекордних рівнів, а кількість нападів на дуже великі нафтові танкери VLCC, за інформацією видання, сягнула максимуму за час війни.

Останніми тижнями повідомлення про інциденти з нафтовими танкерами в протоці почастішали. Іран упродовж кількох днів заявляв майже про щоденні випадки, коли танкери нібито натрапляли на морські міни в коридорах, які Тегеран називає несанкціонованими. Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф в інтерв’ю Al Jazeera заявив, що судноплавство в Ормузькій протоці не повернеться до довоєнних умов, і висловив позицію, що правила проходу мають визначати дві прибережні держави.

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