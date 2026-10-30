Мер Ізміра Джеміль Тугай перейшов до партії Ердогана — Cyprus Mail

У Туреччині мер Ізміра Джеміль Тугай, який переміг на місцевих виборах 2024 року від опозиції, перейшов до правлячої Партії справедливості і розвитку президента Реджепа Таїпа Ердогана. Ізмір — третє за величиною місто країни з населенням близько 4,5 млн людей. AK Party досі жодного разу не перемагала там на виборах мера.

Як повідомляє Cyprus Mail, перехід Тугая став символічною невдачею для світської соціал-демократичної опозиції, для якої Ізмір традиційно є одним з опорних міст. Сам мер заявив, що ухвалив це рішення в інтересах міста. Ердоган відкинув твердження опозиції про те, що Тугая нібито змусили змінити політичну приналежність, назвавши їх наклепом.

Реакція в Ізмірі

Голова Нової партії в Ізмірі Чагатай Гюч заявив, що виборці продемонструють незгоду з переходом мера на наступних загальнонаціональних виборах. Нову партію на національному рівні очолює Озгюр Озель; перед переходом Тугая вона проводила протести.

Опитані Reuters жителі міста висловлювали різні оцінки рішення. Частина критикувала мера та наголошувала на опозиційних настроях Ізміра. Інші погоджувалися з аргументом Тугая, що місто може отримати більше муніципальних послуг за підтримки центральної влади.

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Тиск на опозицію

Після успіху опозиції на місцевих виборах у березні 2024 року її лідери розглядали контроль над найбільшими містами як основу для майбутнього виклику Ердогану. Республіканська народна партія тоді здобула 37,8% голосів, утримала мерії Стамбула, Анкари, Ізміра та інших великих міст.

Мер Стамбула Екрем Імамоглу, якого вважають головним суперником Ердогана, перебуває у в’язниці в очікуванні суду у справі про корупцію. Він заперечує обвинувачення. За даними видання, у в’язниці також перебувають десятки мерів і сотні муніципальних посадовців.

Опозиція називає кримінальні справи політично мотивованим тиском, тоді як уряд Туреччини це заперечує та заявляє про незалежність судової системи. Чергові президентські й парламентські вибори заплановані на травень 2028 року, хоча радник президента цього місяця допустив їх проведення дещо раніше.

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