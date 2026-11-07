Мер Карачі відкрив новий амбулаторний корпус лікарні Аббасі Шахід — Dawn

Мер Карачі Муртаза Вахаб відкрив новозбудований амбулаторний корпус Куейд-і-Авам у лікарні Аббасі Шахід у Пакистані. Після церемонії в новому приміщенні розпочали роботу амбулаторні служби для пацієнтів.

Новий корпус для пацієнтів

Вахаб заявив, що відкриття корпусу має поліпшити медичне обслуговування та стати черговим кроком у модернізації лікарні. Як повідомляє Dawn, під час візиту до медзакладу мер також звернув увагу адміністрації на чистоту та утримання будівлі. За його словами, належне прибирання й технічне обслуговування державних лікарень є такими ж важливими, як і надання медичної допомоги.

Окремо мер повідомив про намір завершити будівництво та ремонт доріг у Карачі протягом наступних трьох-чотирьох місяців. Він закликав жителів берегти нове дорожнє покриття та не допускати його безпідставного розриття.

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Плани щодо управління лікарнею

Вахаб також має намір створити раду Friends of Karachi для нагляду за роботою лікарні Аббасі Шахід та її вдосконалення. До неї планують залучити представників державного й приватного секторів. За задумом мера, рада стежитиме за діяльністю медзакладу та іншими міськими питаннями, а її робота має ґрунтуватися на сталому інституційному механізмі, а не залежати від окремих людей.

На першому етапі міська влада планує зосередитися на активізації та поліпшенні медичних послуг лікарні. Далі мають намір переглянути систему управління, зокрема механізм забезпечення ліками. Вахаб заявив, що вирішив не закуповувати медикаменти, доки не буде створено дієвої системи їх розподілу між пацієнтами.

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