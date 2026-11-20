У Нью-Йорку, США, мер Зохран Мамдані оприлюднив план, за яким тюремний комплекс Райкерс-Айленд мають повністю закрити до кінця 2032 року. Людей, які на той час залишатимуться під вартою, планують перевести до чотирьох менших тюремних установ у Брукліні, Бронксі, Квінзі та Мангеттені, повідомляє The Guardian.

Адміністрація Мамдані назвала документ першим комплексним планом міста щодо закриття Райкерс-Айленда. Він передбачає скорочення кількості людей у міських в’язницях, зменшення досудового утримання під вартою, скорочення затримок у розгляді справ і модернізацію департаменту виправних установ.

Нові терміни та місткість

Закон, ухвалений міською радою 2019 року, зобов’язував Нью-Йорк закрити Райкерс-Айленд до серпня 2027 року. Однак місто не встигає виконати цей термін через затримки будівництва та зростання чисельності людей у міських в’язницях від 2020 року.

За планом, установу в Брукліні мають відкрити 2029 року, а об’єкти в Бронксі та Квінзі — 2031-го. Установа на Мангеттені має запрацювати 2032 року. Чотири нові установи разом розраховані приблизно на 4 500 місць, тоді як на початку листопада у в’язницях Райкерс-Айленда перебували близько 6 600 людей.

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Міська влада розраховує зменшити кількість людей під вартою до не більш як 5 500 на момент відкриття бруклінської установи, а до кінця 2032 року — до не більш як 4 100. Для продовження встановленого законом строку закриття комплексу міська рада має ухвалити новий закон.

Видатки на підтримку та реформу

Наступного фінансового року місто планує спрямувати 146 млн доларів на допомогу у сфері психічного здоров’я, лікування залежностей, освітні та професійні програми у в’язницях і громадах, а також підтримку потерпілих від злочинів. План також передбачає створення сотень терапевтичних ліжок для людей із тяжкими психічними розладами та складними медичними потребами.

Зокрема, 50 млн доларів хочуть витратити на професійне навчання, освіту, консультування з питань психічного здоров’я та послуги для людей із залежностями. Ще 76 млн доларів передбачено на громадські сервіси, зокрема програми повернення до суспільства після звільнення, підтримуване житло та програми переорієнтації від ув’язнення. На допомогу потерпілим і постраждалим від злочинів планують виділити 16 млн доларів.

Комплекс Райкерс-Айленд роками критикували через умови утримання, проблеми з інфраструктурою, кадрові труднощі, насильство та смерті у в’язницях. План Мамдані також передбачає співпрацю з федеральним монітором, міською радою та наглядовими органами, а також квартальні звіти про його виконання.

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