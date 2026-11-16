Мер Нью-Йорка Мамдані розформував спецпідрозділ поліції — The Hill

Мер Нью-Йорка у США Зохран Мамдані оголосив, що місто розформувало Strategic Response Group — контртерористичний підрозділ Департаменту поліції Нью-Йорка, який також залучали до реагування на протести. Як повідомляє The Hill, про це Мамдані та комісарка поліції Джессіка Тіш заявили спільно.

Нова система реагування на протести

Мамдані заявив, що новий підхід має змінити реакцію міської влади на протести, поставивши в центр комунікацію, деескалацію та координацію з цивільними структурами, а також захист конституційного права жителів міста на протест.

Замість розформованого підрозділу в Нью-Йорку діятиме цивільний Відділ громадського діалогу та деескалації. Він працюватиме в структурі Офісу громадської безпеки мера та координуватиметься з Групою підтримки Першої поправки — командою з 30 поліцейських у Бюро зв'язків із громадськістю поліції Нью-Йорка.

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За словами мера, правоохоронців і надалі залучатимуть для затримань людей, які вдаються до актів громадянської непокори. Член міської ради Чі Оссе заявив, що під час заходів, пов'язаних із реалізацією прав за Першою поправкою до Конституції США, для контролю натовпу не застосовуватимуть довгоствольну зброю, сльозогінний газ, тактику оточення протестувальників або перцевий спрей.

Реакція поліції та профспілки

Тіш зазначила, що поліція Нью-Йорка має бути готовою переглядати свою роботу та шукати способи її поліпшення. Вона назвала зміни такими, що зроблять відомство сильнішим і ефективнішим. У спільній заяві Мамдані та Тіш також зазначили, що чисельність поліції не скорочуватимуть, а реформи не потребуватимуть додаткових витрат.

Поліцейська профспілка Police Benevolent Association of the City of New York розкритикувала рішення, заявивши, що воно нібито ставить під загрозу безпеку жителів міста та поліцейських. Роботу Strategic Response Group від часу її створення у 2015 році неодноразово критикували: підрозділ звинувачували у надмірному застосуванні сили щодо учасників протестів. За даними The Hill, Департамент розслідувань Нью-Йорка встановив, що під час протестів Black Lives Matter у 2020 році застосовували надмірну силу, яка порушувала права демонстрантів за Першою поправкою.

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