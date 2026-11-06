Мер Нумадзу заявив про переїзд сотень фанатів аніме — Channel NewsAsia

У японському місті Нумадзу аніме-туризм допомагає залучати не лише відвідувачів, а й нових мешканців. За словами мера Сюїті Йорісіге, після неодноразових поїздок до міста сотні шанувальників аніме Love Live! Sunshine!! вирішили переїхати туди. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Нумадзу в префектурі Сідзуока став місцем паломництва для фанатів серіалу, що вперше вийшов у 2016 році. У аніме показані реальні локації міста та острова Авасіма: персонажів можна побачити на автобусах, банерах, кришках люків і вікнах поромів. Традиційний готель Yasudaya Ryokan, показаний у серіалі як будинок героїні Тіки Такамі, після початку трансляції аніме зафіксував приплив молодих гостей-чоловіків.

Фанати стали працівниками готелю

27-річна Макі Нісіоно переїхала з Осаки та почала працювати в Awashima Hotel, який також став однією з локацій серіалу. Вона входить до семи шанувальників Love Live! Sunshine!!, що переїхали працювати до цього готелю. Представниця закладу Хіромі Міясіро зазначила, що через острівне розташування готелю складно знайти персонал, однак працівники-фанати самі дізналися про нього та приїхали.

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Населення Нумадзу скоротилося з пікового рівня у 210 тисяч до 180 тисяч осіб. За словами мера, випускники шкіл часто виїжджають до великих міст для навчання та роботи. Серед нових жителів — Наото Мороті, який переїхав із Кіото та працює у міській адміністрації.

Аніме-локації в інших регіонах

Залізнична компанія Seibu Railway разом із місцевою владою просуває аніме- та манґа-локації вздовж своєї мережі, щоб підтримати туризм у громадах зі скороченням населення та пасажиропотоку. Зокрема, шанувальники аніме Anohana: The Flower We Saw That Day відвідують місто Тітібу в префектурі Сайтама, де розташовані показані в серіалі Старий міст Тітібу та храм Дзьорін-дзі.

У префектурі Кумамото персонажі манґи One Piece стали частиною проєкту відновлення після землетрусів 2016 року, внаслідок яких загинули понад 200 людей. Першу статую головного героя Манкі Ді Луффі встановили біля будівлі уряду префектури у 2018 році, а протягом наступних чотирьох років у різних громадах з’явилися ще дев’ять статуй членів його команди.

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