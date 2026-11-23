Мер Сан-Франциско у США Деніел Лурі закликав мешканців міста уникати необов’язкових поїздок від понеділка після обіду до середи через ризик прибережних підтоплень, пов’язаних із високими припливами та дощами. Він назвав прогноз «надзвичайно серйозним» і порадив людям запастися продуктами та іншими необхідними речами. Про це повідомляє The Guardian.

Найвищі припливи року

Найбільший ризик очікується 22–24 листопада, напередодні Дня подяки, коли багато американців подорожують країною. Так звані королівські припливи є найвищими астрономічними припливами року, що залежать від положення Сонця та Місяця.

За оцінкою кліматолога Каліфорнійського інституту водних ресурсів Деніела Свейна, вони можуть бути на 15–30 сантиметрів вищими за жовтневі припливи. Якщо в цей період збігатимуться сильні дощі або штормові хвилі, ризик підтоплень зросте.

Небезпека стосується не лише тих, хто мешкає біля океану. Підтоплення можливі в затоці Сан-Франциско, затоці Монтерей, затоці Сан-Дієго та в припливних районах естуарію Сан-Хоакін—Сакраменто.

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Ризики для транспорту та підготовка

Національна метеорологічна служба прогнозувала для Сан-Франциско значні або екстремальні прибережні підтоплення. За її оцінкою, вода може сягнути до 0,85 метра над рівнем земної поверхні, що загрожує низинній інфраструктурі, дорогам і узбережжю.

Метеоролог служби також попередив про ризик серйозного підтоплення міжнародного аеропорту Сан-Франциско та частини автостради поруч із ним у найбільш завантажені дні поїздок. Водночас залишалося незрозумілим, чи дістанеться вода до злітно-посадкових смуг.

В аеропорту готують мішки з піском і насосне обладнання. Територію летовища захищають вінілові шпунтові огорожі, бетонні морські стіни та земляні насипи з бетонним покриттям. У Сан-Дієго влада роздає мешканцям до десяти мішків із піском на домогосподарство, розміщує насоси у вразливих до підтоплення районах і готує піщані насипи вздовж пляжів та берегів затоки.

Підвищенню рівня води сприяють умови сильного Ель-Ніньйо, хвиля Кельвіна та морська теплова хвиля біля узбережжя Каліфорнії. У жовтні Лос-Анджелес, Сан-Дієго, Санта-Барбара та Ла-Хойя вже фіксували рекордні за весь період спостережень рівні води.

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