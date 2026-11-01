Мер Тайбея Цзян Ваньань і депутат Пума Шень провели перші теледебати — Taipei Times

У Тайбеї, Тайвань, мер міста Цзян Ваньань від партії Гоміньдан і депутат Законодавчого юаню Пума Шень від Демократичної прогресивної партії провели перші спільні телевізійні дебати перед виборами мера. Кандидати сперечалися щодо громадської безпеки, міського управління, безпечності харчових продуктів і міського оновлення, повідомляє Taipei Times.

Покарання за керування під дією наркотиків

Однією з найгостріших тем стали жорсткіші покарання за керування транспортом у стані наркотичного сп’яніння. Цзян розкритикував Шеня за відсутність під час голосування щодо відповідної законодавчої поправки в п’ятницю. Мер заявив, що його опонент ставить інтереси порушників вище за інтереси постраждалих і їхніх родин, а також назвав акцент Шеня на його досвіді в кримінології «професійною зарозумілістю».

Шень відповів, що підтримує посилення відповідальності за водіння у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, однак вважає цю поправку непропорційною. За його словами, міська влада може безпосередніше запобігати таким правопорушенням через поліцейські перевірки, антинаркотичну освіту в школах і протидію постачанню наркотиків. Депутат також заявив, що його попередню роботу з асоціацією підтримки постраждалих і людьми, які одужують від наркотичної залежності, було викривлено.

Безпечність їжі та міське оновлення

Кандидати також обмінялися претензіями щодо випадкового зрубування 40-річного дерева біля ринку Дунмень і реалізації програми безкоштовних шкільних обідів. Вони звинуватили один одного в подвійних стандартах у питаннях законодавства про захист дітей та безпечності харчових продуктів.

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Шень поставив під сумнів послідовність реакції міської влади на випадки, пов’язані з безпечністю шкільної їжі та ймовірним жорстоким поводженням із дітьми. Цзян заявив, що мерія відреагувала на ці справи та запровадила заходи для посилення нагляду і захисту дітей.

Окремо учасники дебатів обговорили міське оновлення. Цзян навів як приклади проєкти у громадському житлі Сіньвей, у районі нічного ринку Наньцзічан та на вулиці Хулін. Він заявив, що за чотири роки в Тайбеї схвалили у 2,4 раза більше проєктів оновлення, ніж раніше, і в 1,3 раза більше, ніж у п’яти інших муніципалітетах разом. Шень наголосив, що ключовим показником є перехід схвалених проєктів до будівництва та завершення робіт, а не лише статистика схвалень.

Двогодинні дебати відбулися у студії TVBS за співорганізації TVBS і SET News. Цзян і Шень є двома фаворитами серед шести кандидатів і наразі погодилися лише на ці телевізійні дебати.

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