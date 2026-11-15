Мер Тайбея Цзян Ваньань запропонував план ШІ-освіти на NT$9,2 млрд — Taipei Times

У Тайбеї, Тайвань, чинний мер міста Цзян Ваньань від партії Гоміндан під час першої офіційної презентації виборчих програм оголосив про план розвитку освіти у сфері штучного інтелекту вартістю NT$9,2 млрд. Кандидат від Демократичної прогресивної партії Пума Шень представив пропозиції щодо підтримки жителів, розвитку громадських просторів, транспорту та міського оновлення.

Шість кандидатів отримали по 30 хвилин для викладу своїх програм без перехресних запитань. Про перебіг презентації повідомляє Taipei Times.

Пропозиції Пуми Шеня

Шень заявив, що хоче скоротити час, який жителі витрачають на пересування, аби вони могли більше займатися спортом і проводити більше часу з родиною. Він запропонував створити спортивні станції, розвивати мережі сталого транспорту, поліпшити пішохідні маршрути в горах та започаткувати проєкт міських мікролісів.

Кандидат також виступив за облаштування пішохідних маршрутів між культурними, торговельними й історичними районами та оновлення громадських просторів. Серед інших його пропозицій — запровадження картки для батьків і дітей, розширення права на отримання культурних монет, доступні заняття з силових вправ для літніх людей, підтримка молодіжного підприємництва й зміни кар’єри в середньому віці.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Шень також запропонував збільшити кількість субсидованих консультацій із психічного здоров’я, створити окрему гарячу лінію для батьків і команду, яка допомагатиме реалізовувати проєкти міського оновлення.

Програма чинного мера

Цзян Ваньань зосередився на підсумках чотирьох років роботи своєї адміністрації. Він назвав серед досягнень прибирання скутерів із тротуарів, облаштування острівців безпеки для пішоходів і знесення транспортного кільця Гунгуань задля підвищення безпеки руху. Також він розповів про намір перепроєктувати дороги в межах 50 метрів від виходів зі станцій метро, щоб уповільнити рух транспорту.

Для прискорення міського оновлення мер запропонував знизити початковий поріг згоди мешканців із 75% до 50%, збільшити базовий коефіцієнт забудови з 225% до 300% для великих ділянок площею понад 3 000 квадратних метрів поблизу метро й набережних, а також найняти додаткових працівників для прискорення розгляду проєктів.

Окремо Цзян Ваньань оголосив про план модернізації класів і створення першого в Азії центру освіти зі штучного інтелекту. Він також пообіцяв розширити пільги за карткою для літніх людей, субсидії на охорону здоров’я та поїздки для представників корінних народів, а також субсидії на страхування домашніх тварин.

Читай нас у