Мер Тайбея Цзян Ваньань зробив спорт темою кампанії — Taipei Times

У Тайбеї, Тайвань, чинний мер Цзян Ваньань та кандидат від Демократичної прогресивної партії Пума Шень провели передвиборчі заходи менш ніж за три тижні до місцевих виборів. Цзян наголошував на розвитку спортивної інфраструктури, тоді як Шень заявив про пріоритетність захисту вразливих груп, повідомляє Taipei Times.

Ставка на спортивну інфраструктуру

Цзян Ваньань, який представляє партію Гоміньдан, зустрівся з прихильниками спорту в міській раді Тайбея. Він заявив про здобутки своєї адміністрації за чотири роки роботи, зокрема про перше місце Тайбея у загальнонаціональному рейтингу спортивних міст, який цього року склав журнал Global Views Monthly.

Мер також згадав критий стадіон Taipei Dome, відкритий у перший рік його каденції. На арені вже відбувалися великі бейсбольні матчі. За словами Цзяна, міська влада також оновлювала бейсбольні поля та розвивала нові спортивні об’єкти в різних районах міста. Він назвав спорт складовою способу життя, яка може поліпшити здоров’я мешканців і зробити місто більш динамічним.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Підтримка вразливих груп

Пума Шень взяв участь у відкритті спільного виборчого штабу з кандидаткою до міської ради Венді Ма в районі Чжунчжен. Шень похвалив Ма, колишню телевізійну репортерку, за її журналістські розслідування, які, за його словами, викривали низку скандалів у місті, зокрема випадки жорстокого поводження з дітьми.

Кандидат сказав, що позиція Ма щодо необхідності чути голоси незахищених людей відповідає його підходу до міського управління. Він заявив, що його модель роботи мерії передбачає увагу до думки громадян і захист вразливих груп.

Місцеві вибори на Тайвані відбудуться 28 листопада 2026 року. Їх називають виборами «9 в 1», оскільки у 22 містах і повітах обиратимуть представників на дев’ять різних посад місцевого рівня. Загалом мають обрати 11 051 посадовця.

Читай нас у