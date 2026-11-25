На окупованому Західному березі Палестини ізраїльські військові впродовж останніх днів встановили п’ять металевих воріт на перехрестях головної дороги, якою жителі п’яти палестинських громад на захід від Хеврона пересуваються між селами та їдуть до міста. Про це заявив мер муніципалітету аль-Кум і аль-Муваррак Ахмед Раджуб, повідомляє Anadolu Agency. За його словами, дорогою користуються близько 70 тисяч людей, а маршрут також веде до Хеврона через місто Дура.

Доступ до полів і пасовищ

За словами Раджуба, ворота встановили для потреб поселенців із Таруси — нового ізраїльського поселення на землях Дури, яке мер назвав незаконним. Він також сказав, що поселенці користуються цією дорогою понад рік.

Палестинські громади в районі, за твердженням мера, обмежені розділювальною стіною із заходу, а з інших боків — військовими бар’єрами, дорогами та поселеннями. Жителі проживають на смузі завдовжки близько 10 кілометрів і завширшки не більш як 5 кілометрів.

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Звернення до палестинської влади

Сотні місцевих жителів почали займатися сільським господарством після того, як три роки тому їм заборонили повернутися на роботу в Ізраїлі, сказав Раджуб. На його думку, нові ворота ускладнять фермерам доступ до полів, а пастухам — випас худоби. Муніципалітети звернулися до палестинської влади по допомогу для оскарження встановлення воріт, зокрема в ізраїльських судах.

У сусідньому Хірбет-Хумсі ізраїльські військові пізно ввечері у вівторок демонтували протестовий намет після оголошення ділянки військовою зоною, повідомили агентству очевидці. Намет встановили на знак протесту проти поселенського форпосту, який кілька тижнів тому з’явився на землях місцевих жителів. За даними Палестинської комісії з протидії стіні та поселенням, станом на 25 вересня на Західному березі налічували 942 ізраїльські контрольно-пропускні пункти та ворота.

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