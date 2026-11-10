Mercedes-Benz EQS 450+ проїхав 539 миль без підзарядки у тесті Edmunds — Electrek

Електричний седан Mercedes-Benz EQS 450+ модельного року 2027 подолав 539 миль без зупинки на заряджання під час тесту Edmunds EV Range Test. Це на 72 милі більше за оцінку Агентства з охорони довкілля США (EPA), за якою запас ходу автомобіля становить до 467 миль, повідомляє Electrek.

Новий результат тесту Edmunds

За даними видання, EQS 450+ став електричним седаном із найбільшим запасом ходу серед моделей, які тестував Edmunds. Він випередив Lucid Air, що раніше став першим електромобілем у випробуваннях Edmunds, який подолав 500 миль. Вищий результат у цих тестах мав лише Cadillac Escalade IQ — 558 миль із батареєю місткістю 205 кВт·год.

Оновлений EQS 450+ оснащений акумулятором місткістю 122 кВт·год та 800-вольтовою електричною архітектурою. Під час випробування автомобіль спожив 29,6 кВт·год на 100 миль. Для порівняння, EQS 450+ 2025 модельного року в аналогічному тесті проїхав 464 милі та спожив 34 кВт·год на 100 миль.

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Швидкість заряджання

Edmunds зафіксував пікову потужність заряджання нового EQS на рівні 350 кВт, а середня потужність упродовж сесії становила 222 кВт. Для попередньої версії моделі ці показники становили відповідно 208 кВт і 175 кВт.

Electrek повідомляє, що під час заряджання новий EQS 450+ додавав 825 миль запасу ходу за годину та 100 миль трохи більш ніж за сім хвилин — майже вдвічі швидше, ніж модель 2025 року. Тест Edmunds передбачає 60% міського та 40% шосейного руху із середньою швидкістю 40 миль на годину. Автомобілі рухаються не більш як на 5 миль на годину швидше за встановлене обмеження, а клімат-контроль працює в автоматичному режимі за температури 72 градуси за Фаренгейтом.

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