Mercedes-Benz заявив, що став першим автовиробником, який отримав у Німеччині регуляторний дозвіл на допоміжне водіння за маршрутом між заданими точками. Як повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, компанія назвала це важливою віхою у впровадженні складніших систем автоматизованого керування на дорогах загального користування.

Перший етап у двох містах

Наприкінці 2026 року Mercedes-Benz планує запустити програму раннього доступу до технології у Штутгарті та Мюнхені. Після цього компанія розраховує перейти до ширшого розгортання технології в Німеччині у першій половині 2027 року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Можливе розширення

У Mercedes-Benz також заявили, що гармонізована нормативна база, яка, як очікується, набуде чинності у січні 2027 року, може дозволити розширити застосування технології на інші ринки. Йдеться про ринки, охоплені регламентом ООН R171.

Компанія повідомила про отримання дозволу 20 листопада. Mercedes-Benz назвала це кроком у змаганні автовиробників за впровадження більш досконалих систем автоматизованого водіння на дорогах загального користування.

Читай нас у