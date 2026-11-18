Mercedes-Benz почав повертати фізичні кнопки й перемикачі в інтер'єри окремих автомобілів після кількох років розвитку цифрових салонів із великою кількістю екранів. Генеральний директор компанії Ола Калленіус визнав, що заміна традиційних органів керування сенсорними дисплеями не завжди була найкращим рішенням.

Про це Калленіус сказав під час сесії запитань і відповідей на Reddit, повідомляє Motor1. За його словами, перехід до цифрових технологій дав автовиробникам змогу додавати функції до моделей, змінювати взаємодію з автомобілем та оновлювати її з часом.

Моделі з фізичними елементами

Калленіус назвав GLS, GLE, S-Class, електричні GLC та GLB серед нещодавно представлених або оновлених моделей, у яких зробили більший акцент на фізичних елементах керування. Також компанія планує повертати такі елементи в інших майбутніх моделях, однак їхнього переліку керівник не уточнив.

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Очільник Mercedes-Benz зазначив, що звичайні кнопки та перемикачі мають переваги, які сенсорний інтерфейс не завжди може відтворити. Він додав, що йому самому подобаються перемикачі та ролики на кермі.

Екрани залишаться в салонах

Водночас Mercedes-Benz не збирається повністю відмовлятися від цифрових інтерфейсів. Калленіус наголосив, що просте повернення до попереднього підходу не є рішенням: компанія продовжить розвивати нові способи взаємодії з автомобілем. Цифрове керування, за його оцінкою, загалом і далі є правильним напрямом для сучасних машин.

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