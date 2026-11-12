Mercedes-Benz представить комфортний SL у 2027 році — Motor1

Mercedes-Benz у 2027 році представить нову комфортну версію родстера SL. Про розширення сімейства SL генеральний директор компанії Ола Калленіус повідомив на церемонії Golden Steering Wheel у Берліні, Німеччина, пише Motor1.

Нова модель доповнить, а не замінить нинішні Mercedes-AMG SL та Mercedes-Maybach SL. Після оновлення лінійка 2028 модельного року матиме три варіанти родстера з м’яким дахом: спортивний AMG, розкішний Maybach і регулярний Mercedes-Benz, орієнтований на комфортні поїздки з відкритим верхом.

Окреме оформлення передньої частини

Калленіус заявив, що новий SL має поєднувати впевнену динаміку, високий рівень комфорту та особливі враження від керування. За даними видання, закамуфльований прототип моделі отримав стриманіший передній бампер, традиційну трипроменеву зірку та денні ходові вогні з візерунком у вигляді зірок.

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Таке оформлення відрізняє новинку від AMG з решіткою радіатора Panamericana та Maybach із масивнішим передком. Кожна версія SL матиме власний дизайн і позиціонування.

Технічні деталі ще не розкриті

Mercedes-Benz поки не оприлюднив ціну, потужність силової установки та інші точні технічні характеристики нового SL. Motor1 зазначає, що чотирициліндровий двигун для SL 43, за повідомленнями, прибрали з гами, а рядний шестициліндровий мотор розглядають як можливий варіант, однак офіційного підтвердження цьому немає.

Поточне покоління SL дебютувало для 2022 модельного року, а Mercedes-Maybach SL 680 приєднався до лінійки для 2026 модельного року. Нова версія Mercedes-Benz має зайняти місце між орієнтованим на динаміку AMG SL і найбільш розкішним Maybach SL 680.

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