Mercedes-Benz тимчасово призупинив подальші інвестиції у виробництво в Німеччині та розглядає можливість закриття окремих виробничих майданчиків. Керівник виробництва компанії Міхаель Шибе у письмовому інтерв’ю для працівників заявив, що експлуатаційні витрати німецьких підприємств є надто високими. Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами Шибе, компанія може бути змушена визначити, які німецькі майданчики доведеться закрити, якщо не вдасться змінити структуру витрат.

Переговори з профспілками

Призупинення інвестицій пов’язане з переговорами Mercedes-Benz із профспілками про скорочення витрат на оплату праці на німецьких підприємствах. Одним із предметів обговорення є скасування 35-годинного робочого тижня. У разі досягнення домовленості компанія може скасувати інвестиційну паузу.

За день до заяви Mercedes-Benz Volkswagen відклав плани модернізації великого заводу у Вольфсбурзі. Volkswagen має намір скоротити 100 тисяч робочих місць у світі до 2030 року, а чотири його заводи в Німеччині розглядають як можливі для закриття.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Конкуренція та надлишкові потужності

Старший економіст Інституту економічних досліджень у Кельні Томас Пульс вважає, що приблизно третина виробничих потужностей німецьких автозаводів є надлишковою і потребує скорочення. Консалтингова компанія Roland Berger у своєму звіті закликала до термінового перезавантаження автомобілебудування, водночас припускаючи, що Німеччина здатна зберегти прибуткове ядро галузі.

За оцінкою Roland Berger, китайські виробники електромобілів можуть вивести нову модель на ринок приблизно за 20 місяців, тоді як німецьким компаніям потрібно від 48 до 60 місяців. Китайські автовиробники також мають близько 30% переваги у витратах. Виробничі витрати на один автомобіль на німецьких підприємствах становлять від 3,5 тисячі до 5 тисяч євро, а у Східній Європі — від 2 тисяч до 2,5 тисячі євро.

Попри скорочення інвестицій, виробництво автомобілів у Німеччині залишається відносно стабільним. Воно приблизно на 12% нижче за допандемічний рівень, однак Німецька асоціація автомобільної промисловості очікує випуску 4,11 мільйона машин у 2026 році — лише на 1% менше, ніж роком раніше.

Читай нас у