Mercedes-Benz тимчасово зупинив інвестиції на майданчиках у Німеччині — Deutsche Welle
Mercedes-Benz у Німеччині в четвер оголосив про тимчасове припинення всіх подальших інвестицій на своїх майданчиках у країні. Про це повідомляє Deutsche Welle.
Пауза в інвестиціях
За даними видання, рішення охоплює всі подальші вкладення компанії на її німецьких об’єктах і має тимчасовий характер. У повідомленні йдеться саме про майданчики Mercedes-Benz у Німеччині.
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Тиск працівників і профспілки
Оголошення пролунало на тлі посилення тиску на німецького виробника автомобілів преміумкласу з боку ради підприємства та профспілки IG Metall. Deutsche Welle зазначає, що Mercedes-Benz давно є одним із символів автомобільної промисловості Німеччини.
DW опублікувала інформацію про це рішення 12 листопада. У матеріалі видання не наведено додаткових подробиць щодо тимчасового припинення інвестицій.