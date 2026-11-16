У Каліфорнії, США, Mercedes-Benz наступного місяця розпочне програму раннього доступу до нових систем допомоги водієві, запуск яких компанія планує на 2027 рік. Йдеться про MB.Drive Assist Pro для руху міськими маршрутами та Hands-Free Highway Assist для автомагістралей, повідомляє The Verge.

Допомога на всьому міському маршруті

MB.Drive Assist Pro активується після введення пункту призначення в навігації автомобіля. Система має допомагати водієві протягом усього маршруту: на з'їздах з автомагістралей, під час зміни смуг, проїзду перехресть і світлофорів, а також у щільному міському русі.

На відміну від системи Full Self-Driving від Tesla, у міських умовах MB.Drive Assist Pro вимагатиме від водія тримати руки на кермі. Mercedes-Benz позиціонує нові функції як системи допомоги водієві другого рівня.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

27 датчиків і система Nvidia

Комплекс використовує 27 датчиків: 10 камер, п'ять радарів і 12 ультразвукових сенсорів. За обробку даних відповідає високопродуктивний комп'ютер із продуктивністю 254 TOPS на новій архітектурі MB.OS. Він працює на платформі Nvidia Drive AV, що поєднує ШІ з детермінованим захисним рівнем Halos.

Друга функція, Hands-Free Highway Assist, дозволятиме прибирати руки з керма на допущених автомагістралях із контрольованим доступом. Система зможе працювати на швидкості до 85 миль за годину. Це суттєво вище за обмеження у 40 миль за годину, яке мала попередня система Mercedes-Benz Drive Pilot.

Читай нас у