Mercedes-Benz 3 лютого 2027 року виставить на аукціон у Парижі рідкісний експериментальний спорткар C 111-II 1970 року з оригінальним чотирироторним двигуном Ванкеля. Торги проведе аукціонний дім RM Sotheby’s у залах Carrousel Палацу Лувру під час виставки ретроавтомобілів Rétromobile Paris, повідомляє Motor1.

Це буде перший випадок продажу автомобіля C 111 компанією Mercedes-Benz. Виробник контрактно зобов’язався не продавати інший C 111 протягом наступних 25 років. Виручені від аукціону кошти мають спрямувати на проєкт Mercedes-Benz Museum 2.0 — модернізацію музею бренду в німецькому Штутгарті та розвиток його цифрової версії.

Один із 17 експериментальних автомобілів

На торги виставлять третій виготовлений C 111-II, відомий усередині компанії як Car 33. Його почали збирати в березні 1970 року, а в серпні того ж року встановили 2,4-літровий чотирироторний двигун Ванкеля M 950 W 48 потужністю 350 к. с. Автомобіль масою 1240 кг здатний розвивати швидкість до 300 км/год.

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Загалом Mercedes-Benz створив 17 автомобілів C 111 різних версій. Один використали для краш-тестів, ще три розібрали у 1970-х роках. Нині колекція марки налічує 13 таких автомобілів, а Car 33 до цього часу не залишав власності Mercedes-Benz.

Випробування та реставрація

Car 33 входив до експериментального парку марки: на ньому, зокрема, перевіряли систему рівномірного спорожнення двох паливних баків загальним об’ємом 116 літрів, вимірювали температуру в задньому багажному відсіку та проводили заїзди на трасі Гоккенгаймринг. На автомобілі також тестували антиблокувальну систему гальм, однак нині вона не працює.

У 1975 році автомобіль увійшов до корпоративної колекції, а після відкриття музею Mercedes-Benz у 2006 році експонувався в секції Fascination Design. У 2024 році його відреставрували до технічно справного стану в Mercedes-Benz Classic Center у Фельбаху, зберігши оригінальну патину кузова й салону. Силовий агрегат ґрунтовно відновили та встановили систему пожежогасіння в моторному відсіку. Разом із машиною покупець отримає два комплекти коліс, зокрема магнієві колеса для перегонів, придатні нині лише для експонування.

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