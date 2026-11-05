Mercedes зосередиться на системах другого і четвертого рівнів — Motor1

У США Mercedes-Benz змінює підхід до систем автоматизації водіння: компанія розвиватиме функції допомоги водієві другого рівня, а надалі планує зосередитися на технологіях четвертого рівня. Про це технічний директор Mercedes-Benz Йорг Бурцер розповів під час зустрічі з медіа, повідомляє Motor1.

Обмеження Drive Pilot

У 2023 році Mercedes-Benz стала першим автовиробником, чию систему Drive Pilot третього рівня схвалили для використання у США. Її пропонували для моделей S-Class та EQS. За визначених умов система дозволяла водієві не стежити за дорогою.

Водночас Drive Pilot мала суттєві обмеження: система працювала на швидкості близько 40 миль на годину, тому була корисною переважно за повільного руху, а не за звичайного руху автомагістраллю. Вона також діяла лише на окремих дорогах і за визначених умов. За словами Бурцера, ранній вихід із цією технологією показав компанії потребу зосередитися на тому, чого насправді хочуть клієнти.

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Ставка на другий і четвертий рівні

Замість подальшого поступового розвитку систем третього рівня Mercedes-Benz працює над функціональнішими рішеннями другого рівня. Технологія MB.DRIVE Assist Pro має забезпечувати допомогу під час поїздки від пункту відправлення до пункту призначення на автомагістралях і в міському середовищі.

Серед заявлених можливостей — допомога зі зміною смуги руху, проїздом перехресть, поворотами та реагуванням на світлофори. Оновлений S-Class, за інформацією видання, використовує до 27 датчиків для підтримки цих функцій. Водій при цьому має залишатися уважним і бути готовим перебрати керування.

Бурцер заявив, що компанія має намір спрямувати зусилля на автоматизацію водіння четвертого рівня. За такого рівня автомобіль може виконувати всі завдання з керування в межах визначених умов без нагляду людини. За його оцінкою, технологія з’явиться у серійних Mercedes-Benz лише після 2030 року, а її впровадження буде поступовим.

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