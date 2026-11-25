Мережа дискаунтерів Poundland, що має 600 магазинів у Великій Британії та Ірландії, перейшла під зовнішнє управління. Під загрозою опинилися робочі місця 11 тисяч працівників компанії, а також потенційно тисячі працівників підприємств-постачальників, повідомляє BBC News.

Продажі зростали, але бракувало коштів

Власник мережі — американська інвестиційна компанія Gordon Brothers — виставив Poundland на продаж у вересні, однак згодом відхилив пропозиції щодо збереження бізнесу. У Великій Британії та Ірландії компанія має 600 магазинів; в Ірландії вона працює під брендом Dealz.

Проблеми Poundland не були пов’язані зі спадом попиту. За рік до вересня мережа змінила збиток у 68 млн фунтів стерлінгів на прибуток у 18,1 млн фунтів до виплати відсотків, податків і певних бухгалтерських нарахувань. Перед різдвяним періодом продажі в порівнюваних магазинах у першому кварталі зросли на 7%, а операційний прибуток становив 1,9 млн фунтів — на 1,2 млн фунтів більше, ніж роком раніше.

Керівна партнерка компанії Begbies Traynor Джулі Палмер заявила, що ситуація Poundland була радше проблемою фінансування та власності, ніж торговельним крахом. За її словами, каси мережі працювали активніше, ніж роком раніше, а відновлення бізнесу, на перший погляд, уже тривало.

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Роль власника та кредитора

За даними BBC, Gordon Brothers обмежувала доступ Poundland до коштів, необхідних для поповнення запасів у магазинах і поточних витрат. Інвестиційна компанія заявляла, що надала значне фінансування для підтримки роботи мережі після її придбання.

Gordon Brothers є не лише власником, а й одним із кредиторів Poundland. Компанія має вимоги за позиками, зокрема за кредитом акціонера на 22,5 млн фунтів, який успадкувала після купівлі бізнесу за 1 фунт. За даними BBC, Gordon Brothers отримала близько 18 млн фунтів від відсоткових платежів за боргами, а також інших зборів і платежів.

Деякі поінформовані особи, які критикують дії Gordon Brothers під час продажу Poundland, звинувачують її у доведенні мережі до занепаду, щоб заробити на процедурі неплатоспроможності. Інвестиційна компанія, яка спеціалізується на придбанні та реструктуризації проблемних бізнесів, це заперечує.

Пошук покупця триває

Для продажу бізнесу та його активів призначили консультантів Alix Partners. Розглядається як продаж Poundland цілком, так і продаж окремих частин мережі. У найближчій перспективі магазини й розподільчі центри продовжать працювати у звичайному режимі.

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