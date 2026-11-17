Мережа внутрішнього зв’язку Агентства нацбезпеки США вийшла з ладу — Channel NewsAsia
У США вийшла з ладу високозасекречена мережа, яку Агентство національної безпеки використовує для внутрішніх комунікацій. Відомство з’ясовує масштаб проблеми.
Що відомо про збій
Про це з посиланням на Reuters, який цитує CNN, повідомляє Channel NewsAsia. За даними CNN, про недоступність мережі повідомили п’ятеро людей, обізнаних із ситуацією.
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CNN повідомив про збій у вівторок, 17 листопада. Йдеться саме про внутрішню комунікаційну мережу Агентства національної безпеки США, а не про інші системи відомства.
Ознак кібератаки не виявили
За інформацією CNN, на той момент не було безпосередніх ознак того, що причиною проблеми могла бути кібератака. Агентство продовжувало оцінювати масштаби збою в роботі мережі.