У Німеччині мережі будівельних магазинів OBI та Toom планують об’єднатися й створити мережу з понад 600 торгових точок. Бренд Toom має зникнути, а його магазини працюватимуть під вивіскою OBI, повідомляє Tagesschau.

Угоду ще має схвалити антимонопольний орган

Про заплановане злиття оголосили Tengelmann Group, мажоритарна власниця OBI, та REWE Group, власниця Toom. Транзакція потребує схвалення Федерального картельного відомства Німеччини. Фінансові умови угоди сторони не розкрили, як і дані про оборот та кількість працівників об’єднаної групи.

За умовами домовленості REWE Group отримає приблизно 30% у холдингу OBI Group Holding. Tengelmann Group збереже статус мажоритарного акціонера.

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Перехід на бренд OBI триватиме до 18 місяців

Компанії заявили, що об’єднання має поєднати сильні сторони двох мереж і створити основу для подальшого зростання на складному ринку. Сторони також розраховують використати синергію; зокрема, одна з центральних адміністрацій може бути ліквідована.

Переведення магазинів Toom під бренд OBI планують завершити протягом 12–18 місяців після отримання дозволу від компетентних органів. Серед інших заявлених цілей — розвиток цифрового маркетплейсу OBI.

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