У США вдова Сонні Боно Мері Боно подала апеляцію на рішення федерального суду, який торік визнав за співачкою Шер право на 50% роялті від композицій її колишнього чоловіка. Мері Боно стверджує, що федеральний закон про авторське право дає їй та дітям Сонні Боно право повернути цю частку виплат.

Угода про розлучення

Як повідомляє Rolling Stone, суддя окружного суду США Джон Кронстад раніше дійшов висновку, що угода про розлучення Шер і Сонні Боно 1978 року надала співачці 50% роялті за композиції, а не частку в самих авторських правах. Тому суд визнав, що вимога Шер захищена законодавством штату про договори й не підпадає під правила федерального закону щодо припинення дії угод про передання авторських прав.

За угодою про розлучення Сонні Боно передав Шер 50% роялті за свої композиції, зокрема за хіти I Got You Babe та The Beat Goes On. Вона також отримала 50% частку в музичних записах, зроблених ними разом. У судових документах адвокати Шер заявляли, що Мері Боно «таємно» почала спрямовувати ці виплати собі та іншим спадкоємцям Сонні Боно, скориставшись положеннями закону про припинення таких угод.

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Позиція сторін в апеляції

У 33-сторінковій апеляційній скарзі до Апеляційного суду США дев'ятого округу Мері Боно та її адвокати стверджують, що федеральний закон про авторське право має пріоритет над нормами права штату в питанні припинення таких угод. На їхню думку, Сонні Боно не міг передати Шер права Мері Боно як його вдови на авторські інтереси та роялті, що виникли після припинення дії попередніх угод.

Адвокат Шер Пітер Дж. Андерсон раніше заявляв у суді, що під час укладення угоди 1978 року обидві сторони знали про існування права на припинення угод і комерційний успіх пісень. Сторона Шер матиме можливість подати відповідь до ухвалення рішення апеляційним судом.

Сонні Боно загинув унаслідок лижної аварії 1998 року, після чого Мері Боно почала керувати його спадщиною. Угоди про видання його музики стали доступними для припинення з 2018 року.

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