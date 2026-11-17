Колишня представниця Палати представників США від Аляски Мері Пелтола збільшила перевагу над чинним сенатором-республіканцем Деном С. Салліваном у перегонах до Сенату США. За останнім оновленням виборчої служби штату, Пелтола отримала 141 637 голосів, а Салліван — 130 162. Про це повідомляє The Hill.

Оновлені результати

Республіканець Джеральд Л. Гайкс отримав 6 020 голосів. Ще один кандидат, Деніел Дж. Салліван-молодший, набрав 4 684 голоси.

За даними видання, Пелтола зберігає лідерство навіть у разі додавання голосів, поданих за обох кандидатів із прізвищем Салліван. Для перемоги без процедури рейтингового голосування кандидат має здобути понад половину голосів.

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Подальший підрахунок

Виборчі посадовці продовжують підраховувати бюлетені з віддалених районів Аляски. Усі голоси мають бути оприлюднені до 18 листопада. Якщо Пелтола до цього строку не набере понад 50% голосів, відбудеться підрахунок за системою рейтингового голосування.

У заяві, оприлюдненій у суботу, кампанія Пелтоли ствердила, що для перемоги Дена С. Саллівана немає математичного сценарію. Представник кампанії Саллівана Нейт Адамс відмовився коментувати окремі оновлення підрахунку та зовнішні прогнози, повідомивши, що кампанія зробить заяву до кінця тижня.

Ці перегони залишаються останніми виборами до Сенату США, результат яких ще не оголошено. Адміністрація президента Дональда Трампа подала позов, намагаючись заблокувати сертифікацію результатів у разі поразки чинного сенатора через участь іншого кандидата з таким самим прізвищем. Трамп також заявляв про нібито фальсифікації та можливу плутанину виборців між двома кандидатами.

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