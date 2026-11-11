Мерія Аделаїди обмежила заходи біля стадіону до шести днів — ABC News Australia

В австралійській Аделаїді міська рада схвалила зміни до плану управління громадською землею для Adelaide Oval Number 2, відомого як The Village Green. Рішення дозволяє проводити там заходи не більш як шість днів на рік, не враховуючи дні, коли використовується головний стадіон Adelaide Oval, повідомляє ABC News.

Нові обмеження для заходів

Рада також вирішила, що заходи на цьому майданчику не можуть тривати понад три дні поспіль, і зберегла ліміт відвідуваності на рівні 15 тисяч осіб. Цей поріг може бути переглянутий після звернення до міської ради.

Прем’єр Південної Австралії Пітер Малінаускас розкритикував рішення, назвавши його повним божевіллям. За його словами, рада має репутацію органу, який відхиляє можливості, а оновлений план залишає за нею право погоджувати або відхиляти проведення заходів на Adelaide Oval Number 2.

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Позиції ради та управління стадіоном

Лорд-мер Аделаїди Джейн Ломакс-Сміт заявила, що рада затвердила все, про що просила Stadium Management Authority (SMA). Вона додала, що якщо SMA змінила свою позицію, то мала б чіткіше повідомити про це міську раду.

Голова SMA Джеймі Бріґґс сказав, що додаткові обмеження ускладнять проведення заходів. На його думку, вимога попереднього погодження подій із відвідуваністю понад 15 тисяч осіб може відлякати промоутерів. Він також повідомив, що SMA обговорює з урядом штату можливість скасування рішення ради.

Член міської ради Філ Мартін пояснив, що погодження великих заходів потрібне для організації руху, прибирання та забезпечення достатньої кількості туалетів. Він також зазначив, що уряд штату раніше не просив проводити на Adelaide Oval Number 2 заходи більш як шість днів на рік.

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