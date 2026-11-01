Мерія Голд-Коста не знайшла рахунок мера за проживання у Mar-a-Lago — ABC News Australia

В австралійському Голд-Кості міська рада не знайшла рахунок за проживання мера Тома Тейта у Mar-a-Lago у Флориді. В офісі мера заявили, що Тейт лише один раз приніс паперовий примірник рахунку до офісу, а потім забрав його із собою. Документ не копіювали, не друкували та не зберігали в системах ради.

Як повідомляє ABC News, рада двічі відхилила запити мовника на доступ до рахунку. Посадовець ради під час внутрішнього оскарження зазначив, що копії документа не виявили ані в електронних системах і листуванні, ані у фізичних архівах. Водночас рада вважає, що не має законного права чи практичної можливості вимагати від мера приватно збережений примірник.

Питання щодо оплати проживання

Рахунок має значення для пояснень Тейта щодо можливого конфлікту інтересів навколо проєкту Trump Tower вартістю 1,5 млрд доларів на узбережжі Голд-Коста. Спершу мер задекларував безоплатне проживання в Mar-a-Lago, надане Trump Organization, коли проєкт пропонували реалізувати в межах юрисдикції ради.

Пізніше Тейт змінив декларацію, вказавши, що особисто оплатив проживання під час триденної поїздки до Флориди в лютому. Він стверджував, що завжди мав намір заплатити сам, але рахунок надійшов із запізненням. Суму оплати мер не розкрив, однак запевняв, що не отримував спеціальної знижки.

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Поїздку, на яку Тейта запросили як мера, він тепер називає приватною. Авіаперельоти оплачували коштом платників місцевих податків, а сам мер, за даними ради, витратив понад 13 тисяч доларів на підвищення класу перельотів.

Суперечки навколо візиту

Керівник Transparency International Australia Кленсі Мур заявив, що для належного ведення обліку бажано було б зафіксувати відомості про рахунок. За його словами, залишаються питання щодо характеру гостинності, витрат і того, чи мав візит офіційний, приватний або особистий характер.

Раніше Тейт розповідав, що вечеряв із Трампом у Mar-a-Lago. Білий дім заявив, що президент не вечеряв із мером, а Trump Organization назвала цю версію повністю вигаданою та повідомила, що Трамп лише коротко привітався зі столиком Тейта з патіо. Сам мер відповів, що спогади можуть відрізнятися. Проєкт Trump Tower, який викликав майже 100 тисяч заперечень у петиціях, зрештою згорнули.

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