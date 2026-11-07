Мерка заявила про затримання збирача оливок на півдні Лівану — The National

На околиці села Дейр-Мімас на півдні Лівану ізраїльські військові відкрили вогонь поблизу групи місцевих жителів, які збирали оливки, та затримали одного з них. Про це мерка села Танія Барнаба повідомила The National.

Обмежений доступ до гаїв

За словами Барнаби, жителі збирали врожай на території, закритій для доступу. Після інциденту ізраїльські військові встановили блокпост на околиці села, що додатково обмежило доступ до оливкових гаїв.

Ізраїльська армія раніше попереджала мешканців про заборону входу до цієї місцевості, яка охоплює понад половину оливкових гаїв Дейр-Мімаса. Попри це жителі намагалися зібрати врожай, оскільки вирощування оливок і виробництво оливкової олії є для багатьох із них головним джерелом доходу.

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Жовта лінія

Барнаба сказала, що мешканцям повідомили про розташування Дейр-Мімаса в межах так званої жовтої лінії. Вона відділяє райони південного Лівану, окуповані Ізраїлем, де ізраїльські військові обмежують пересування цивільних, від територій під контролем ліванської держави.

За даними видання, так звана зона безпеки простягається вглиб Лівану приблизно на 10–12 кілометрів. 18 вересня ізраїльські військові підійшли до нового спостережного поста ліванської армії поблизу села та кинули біля нього світлошумові гранати. Згодом ліванські військові залишили цей пост і повернулися до основної позиції в селі. Барнаба також повідомила, що ліванська армія більше не має постійної присутності в Дейр-Мімасі.

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