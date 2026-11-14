Меркель заявила про непропорційність окремих дій Ізраїлю в Газі — Jerusalem Post

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що право Ізраїлю на існування та його безпека залишаються частиною фундаментального державного інтересу Німеччини. Водночас вона наголосила, що ця позиція не означає безумовної підтримки уряду прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та не забороняє критику його політики.

Про це Меркель сказала в подкасті, оприлюдненому на YouTube, повідомляє Jerusalem Post. За її словами, вона неодноразово критикувала ізраїльський уряд і вважає, що підстави для критики його дій у секторі Гази є й нині.

Безпека Ізраїлю та критика уряду

Меркель зазначила, що під час обговорення дій Ізраїлю необхідно пам’ятати про потребу забезпечити подальше існування держави та її можливість жити в мирі. Вона відкинула як однобічні окремі заяви в дискусії про війну в Газі.

Ексканцлерка також нагадала, що напад 7 жовтня здійснив ХАМАС проти Ізраїлю, а не Ізраїль проти сектору Гази. Вона згадала про вихід Ізраїлю з Гази у 2005 році, після якого ХАМАС перебрав контроль над територією. На думку Меркель, атаки 7 жовтня продемонстрували, що заявлена ХАМАС мета знищення Ізраїлю не є лише теоретичною загрозою.

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Гуманітарна ситуація в Газі

Водночас Меркель сказала, що в ізраїльській військовій відповіді є випадки непропорційності, зокрема щодо того, що переживає цивільне населення Гази. Окремо вона згадала постачання продовольства та інші гуманітарні питання.

Вона заявила, що боротьба з ХАМАС ускладнюється через розміщення його позицій, за її словами, під дитсадками та лікарнями. Меркель також висловила здивування через незначну кількість публічної критики ХАМАС із самого сектору Гази, визнавши, що для його мешканців це може бути небезпечно.

Крім того, ексканцлерка поставила під сумнів обсяг міжнародної уваги до війни в Газі порівняно з іншими гуманітарними кризами, зокрема в Ємені й Судані, де, за її словами, цивільне населення також зазнає тяжких страждань.

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