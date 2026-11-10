Мерц назвав захист єврейської громади випробуванням для Німеччини — Jerusalem Post

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час виступу в синагозі Охель-Якоб у Мюнхені заявив, що країна проходить випробування своєю відданістю захисту єврейської громади. Промову він виголосив 9 листопада, у річницю погрому «Кришталева ніч» 1938 року, повідомляє Jerusalem Post.

Захист єврейського життя

Мерц назвав жахливим те, що дитячі садки та синагоги охороняють за допомогою куленепробивного скла й озброєної поліції. За його словами, антисемітизм став повсюдним: його виявляють на вулицях, у містах, парламентах, клубах і школах Німеччини, інших європейських країн та світу.

Канцлер заявив, що його уряд робитиме все можливе для захисту єврейського життя в Німеччині та за її межами. Він також повторив давню підтримку Німеччини Ізраїлю, назвавши її частиною історичної відповідальності країни.

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Дані про інциденти

Згідно з останнім річним звітом моніторингової групи RIAS, торік зареєстрували 8725 антисемітських інцидентів. Це більш ніж утричі перевищує показник 2022 року та становить приблизно 24 випадки щодня. У RIAS зазначили, що після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС у 2023 році такі інциденти відбуваються у драматичних масштабах.

Голова парламенту Баварії Ільзе Айґнер заявила, що відчуття незахищеності серед багатьох євреїв у Німеччині є ганьбою для країни. «Кришталева ніч», що почалася 9 листопада 1938 року, супроводжувалася вбивствами євреїв, пограбуваннями та руйнуванням синагог, крамниць і житла.

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