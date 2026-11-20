Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Катар планує додатково інвестувати 15 млрд євро в німецьку економіку. Про це він оголосив у Берліні після переговорів з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані, повідомляє Der Spiegel.

За словами Мерца, додаткові вкладення Катару мають зміцнити обидві країни, зокрема у сферах штучного інтелекту, напівпровідників та авіації. Канцлер привітав посилення економічної присутності емірату в Німеччині.

Довгострокові вкладення

Емір Катару заявив, що інвестиції його країни в Німеччині мають довгостроковий характер і свідчать про довіру до сили німецької економіки. Катар уже протягом років інвестує у німецькі компанії, зокрема Volkswagen, Siemens і RWE.

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У матеріалі зазначається, що німецький бізнес уже кілька років вказує на нестачу інвестицій у країні та зростання торговельних бар’єрів у відносинах зі США і Китаєм. На цьому тлі компанії та політики Німеччини приділяють більше уваги економічній співпраці з іншими державами, серед яких країни Близького Сходу та Індія.

Безпека і дипломатія

Мерц також повідомив, що сторони домовилися про тіснішу співпрацю у питаннях безпеки й оборони. Серед прикладів він назвав активнішу взаємодію між службами безпеки, зокрема для протидії кібератакам.

Спільним пріоритетом сторін канцлер назвав відбудову Сирії. Мерц також закликав знайти розв’язання конфлікту з Іраном, пов’язавши це з безпекою людей у Катарі та передбачуваними цінами на енергію для Німеччини. Емір підтвердив прагнення Катару дотримуватися Статуту ООН і посилити дипломатичну координацію з Німеччиною.

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