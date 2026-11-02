Мерц закликав до єдності Кореї у свободі — Deutsche Welle

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до демілітаризованої зони в Південній Кореї закликав до єдності Кореї у свободі. Він заявив, що німці знають, яким болісним є поділ країни, а відданість цінностям і готовність до діалогу можуть руйнувати стіни.

Як повідомляє Deutsche Welle, перспективи возз'єднання Південної та Північної Кореї нині видаються віддаленими. Дві держави залишаються глибоко розділеними політичними системами, рівнем економічного розвитку та геополітичними союзами.

Ставлення в Південній Кореї

Професор зовнішньої політики Університету Кьонхі Чу Дже Ву зазначив, що молодші південнокорейці дедалі частіше сприймають КНДР як окрему сусідню державу — бідну та загрозливу. За його словами, вони не мають такого емоційного зв'язку з Північчю, як старші покоління, а дедалі більше людей запитують, навіщо прагнути возз'єднання.

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Дослідження Інституту миру та досліджень об'єднання Сеульського національного університету, оприлюднене у вересні, показало: 39,1% жителів Південної Кореї вважають об'єднання неможливим. Це найвищий показник від початку проведення опитування приблизно два десятиліття тому. Серед побоювань — великі витрати на розбудову інфраструктури Півночі, зокрема доріг, лікарень і шкіл.

Позиція Пхеньяна та економічний розрив

Формально влада Південної Кореї не відмовилася від мети мирного об'єднання на засадах свободи та демократії, закріпленої у конституції. Водночас Чу Дже Ву нагадав, що лідер КНДР Кім Чен Ин у грудні 2023 року оголосив про зміну конституції та неможливість мирного возз'єднання. Південну Корею він назвав ворожим суперником.

За даними DW, переглянуту конституцію КНДР затвердили в березні 2026 року, після чого режим почав вилучати згадки про примирення та національну єдність. За статистикою Банку Кореї за 2024 рік, номінальний ВВП КНДР становив 31,7 млрд доларів, тоді як Південної Кореї — 1,85 трлн доларів, тобто був у 58 разів більшим. Чу Дже Ву також вказав на протилежні стратегічні орієнтації двох держав: Сеул є союзником США, а Пхеньян пов'язаний із Китаєм та дедалі тісніше — з Росією, державою-агресором.

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