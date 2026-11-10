Мерц закликав ЄС не відкладати запуск ціни на CO₂ — Der Spiegel

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у листі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн закликав вчасно запровадити загальноєвропейську ціну на викиди CO₂ для опалювального палива, бензину та дизеля. Як повідомляє Der Spiegel, у листі він виступив проти подальших змін до плану та наголосив на необхідності зберегти передбачуваність для компаній і домогосподарств.

Перехід запланований на 2028 рік

Єдиний європейський механізм торгівлі квотами на викиди для пального й опалення спочатку планували запустити у 2027 році, але старт перенесли на 2028-й. Відтермінування пояснювали прагненням уникнути різкого зростання витрат для споживачів на автозаправках і під час придбання опалювального палива.

Кілька держав ЄС наполягають на пом’якшенні механізму на тлі зростання цін на викопні енергоносії. Вони побоюються протестів через додаткове подорожчання. У Німеччині національна ціна на CO₂ вже діє для викопного палива, зокрема бензину й дизеля, і у 2026 році становить від 55 до 65 євро за тонну CO₂. Якщо європейський механізм не замінить національну систему, це може зберегти конкурентний недолік для Німеччини, оскільки деякі країни ЄС досі не мають національного ціноутворення на CO₂.

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Суперечки щодо ETS1

Мерц також захистив чинну систему торгівлі викидами ETS1, яка з 2005 року охоплює електростанції та великі промислові підприємства ЄС. За його словами, енергетичні й промислові компанії будували свої бізнес-моделі, розраховуючи на надійні цінові сигнали щодо CO₂. Це, зокрема, стосується розвитку відновлюваної енергетики та кліматично дружньої модернізації сталеливарної промисловості.

Група країн, до якої входять Польща та Італія, раніше вимагала додатково послабити ETS1, щоб не допустити надмірного подорожчання електроенергії від газових і вугільних електростанцій. Мерц зазначив, що для компенсації пов’язаних із цим витрат промисловості існує механізм компенсації ціни електроенергії. У липні Єврокомісія запропонувала реформу ETS1, яку нині розглядають Європарламент і Рада ЄС. Вона передбачає для відповідних галузей більше часу на переобладнання виробництв в обмін на інвестиції компаній.

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