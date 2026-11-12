Мерц запропонував Айґнер на посаду федерального президента — Der Spiegel

У Німеччині канцлер Фрідріх Мерц запропонував Ільзе Айґнер на найвищу державну посаду — федерального президента. Про це пише Der Spiegel у матеріалі про вибори федерального президента.

Оцінка кандидатури

За оцінкою видання, запропоновану кандидатуру Айґнер хвалять усі. Der Spiegel називає цю пропозицію кадровим рішенням для найвищого державного поста країни.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Оцінка вигоди для Зедера

Водночас видання вважає, що від цього рішення виграє не Мерц, а Маркус Зедер. У заголовку статті йдеться, що Зедер може поводитися в Берліні впевненіше.

На фото до матеріалу зображені Зедер, Айґнер і Мерц; у підписі до нього Зедера названо християнським соціалістом, а Мерца — канцлером. Публікацію оприлюднили 12 листопада 2026 року о 15:31; авторами вказані Jan Friedmann, Konstantin von Hammerstein і Paul-Anton Krüger. Матеріал надрукований у 47-му номері журналу за 2026 рік.

Читай нас у