Меру Петах-Тікви можуть висунути обвинувачення у хабарництві — Jerusalem Post

В Ізраїлі меру Петах-Тікви Рамі Грінбергу, генеральному директору муніципалітету та ще вісьмом підозрюваним можуть висунути кримінальні обвинувачення у справі про ймовірне хабарництво та фінансування виборчої кампанії мера 2018 року. Про це повідомляє Jerusalem Post із посиланням на заяву прокуратури.

Економічний департамент прокуратури повідомив адвокатів фігурантів, що державний прокурор Аміт Айсман розглядає можливість висунення обвинувачень за підсумками передобвинувальних слухань. Під час цих слухань підозрювані зможуть викласти аргументи проти кримінального переслідування до ухвалення остаточного рішення.

Фінансування кампанії

За даними прокуратури, під час кампанії на посаду мера у 2018 році Грінберг міг отримати вигоди вартістю понад 1 млн шекелів. Слідство підозрює, що бізнесмени та соратники фінансували його виборчі витрати, що правоохоронці розглядають як можливу форму хабарництва.

Прокуратура стверджує, що натомість Грінберг виконував або зобов'язувався виконати певні дії у межах своєї публічної посади, зокрема вже після обрання мером. На виборах 2018 року він переміг чинного на той час мера Іцхака Бравермана.

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Фігуранти та позиція захисту

Серед підозрюваних у наданні хабарів прокуратура назвала нинішнього генерального директора муніципалітету Яніва Беніту, а також бізнесменів Моше Саадона, Нетанеля Зара й Амнона Бен-Амі. За даними прокуратури, окремі фігуранти могли намагатися приховати ймовірні платежі та ввести в оману державного контролера щодо фінансування кампанії, зокрема за допомогою підроблених документів.

У повідомленні також згадано Моше Грінберга, адвокатів Таля Герштейна і Шая Партуша, а також Ніра Беніту як підозрюваних у поданні неправдивої інформації про фінансування виборів. Залежно від ролі кожного фігуранта розглядаються можливі обвинувачення у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою, підробленні документів і податкових правопорушеннях.

Адвокат Грінберга Офер Барталь заперечив звинувачення. За його словами, кошти, отримані мером, були позиками, які згодом повернули з відсотками. Розслідування проводили Національний підрозділ економічних злочинів Lahav 433 та підрозділ Yahalom Податкового управління. У справі укладено угоду зі свідком обвинувачення, однак деталі угоди та інформацію, яка може ідентифікувати свідка, заборонено оприлюднювати.

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