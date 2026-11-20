У США месенджер Signal запроваджує на телефонах обмеження на створення скриншотів, щоб ШІ-агенти не могли зчитувати приватні повідомлення. Нові налаштування активуватимуть за замовчуванням, повідомляє Channel NewsAsia.

Захист від доступу до екрана

У Signal заявили, що поширення ШІ-функцій, вбудованих в операційні системи споживчих пристроїв, дедалі більше ускладнює захист конфіденційності листування. Особливе занепокоєння в сервісі викликають інтегровані в операційні системи ШІ-можливості, зокрема Siri від Apple і Gemini від Google, оскільки вони глибоко інтегровані в пристрої.

Коли Signal виявлятиме спробу зробити скриншот або доступ ШІ-помічника до екрана, користувачі бачитимуть спливні вікна з можливістю вимкнути блокування. Робота цього механізму залежатиме від пристрою.

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Вимоги до технологічних компаній

У Signal назвали нові заходи неповними та закликали Apple, Google і Microsoft надати розробникам застосунків чіткіші інструменти для блокування доступу ШІ-агентів до чутливих даних. Компанія також попросила докладніше пояснювати принципи роботи таких агентів, аби розробники могли оцінювати, які дані вони отримують.

Раніше Signal уже блокував створення скриншотів функцією Microsoft Recall у Windows. Водночас сервіс повідомив, що не може надійно забезпечити подібний захист на macOS. У Signal наголосили: ШІ-системи, які сканують екрани, можуть виводити повідомлення із захищеного середовища месенджера на сервери, що їх використовує агент.

Signal належить некомерційному фонду, не показує рекламу та використовує наскрізне шифрування, тому сам сервіс не має доступу до змісту листувань користувачів.

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