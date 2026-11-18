«Інтер Маямі» з Ліонелем Мессі в складі у суботу розпочне в США захист титулу MLS домашнім матчем проти «Коламбус Крю». Команда прагне стати першим клубом, який виграє Кубок MLS два роки поспіль відтоді, як «Лос-Анджелес Гелексі» здобув титули у 2011 та 2012 роках, повідомляє Channel NewsAsia.

Статистика Мессі

39-річний аргентинець цього сезону вдруге поспіль здобув «Золоту бутсу», забивши 26 м’ячів і віддавши 17 результативних передач. Він також може стати першим футболістом, який отримає нагороду найціннішому гравцеві MLS три сезони поспіль.

Минулого року Мессі допоміг «Інтер Маямі» виграти перший Кубок MLS в історії клубу, забивши шість голів і віддавши дев’ять асистів. Регулярний сезон для команди був нерівним через зміни тренерів і слабкі результати в домашніх матчах, однак клуб посів друге місце у Східній конференції.

Команду очолює Крістіан «Кілі» Гонсалес. Серед ключових футболістів «Інтер Маямі» також названі уругвайський нападник Луїс Суарес, який забив 17 м’ячів у сезоні, та бразильський півзахисник Каземіро.

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Конкуренти у плей-оф

Плей-оф MLS розпочнеться матчами вайлд-кард у четвер: «Орландо Сіті» прийматиме «Цинциннаті», а «Сіетл Саундерс» зіграє з «Реал Солт-Лейк».

Одним із головних суперників «Інтер Маямі» у Східній конференції буде «Нешвілл». Команда набрала рекордні для одного регулярного сезону MLS 77 очок, завоювала Supporters’ Shield і не програла жодного домашнього матчу. Хані Мухтар і Сем Саррідж разом забили 38 голів. «Нешвілл» у неділю зустрінеться з переможцем пари «Орландо Сіті» — «Цинциннаті».

У Західній конференції перший номер посіву отримав «Ванкувер Вайткепс», який торік програв «Інтер Маямі» у фіналі з рахунком 1:3. Канадський клуб установив власні рекорди за кількістю перемог — 19, очок — 64 та забитих м’ячів — 74. У неділю «Ванкувер» зіграє з переможцем матчу між «Сіетл Саундерс» та «Реал Солт-Лейк».

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