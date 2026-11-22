«Інтер Маямі» програв «Коламбус Крю» з рахунком 0:3 у першому матчі серії плей-оф MLS Cup у Маямі, США. Ліонель Мессі опинився в центрі суперечки наприкінці першого тайму: він кинув м'яч із ауту в обличчя нападнику «Коламбуса» Гонсало Тапії. Арбітр Аллен Чепмен показав жовті картки обом футболістам, повідомляє The Guardian.

Суперечка щодо покарання

На момент інциденту «Інтер Маямі» вже грав удесятьох і поступався 0:1. Тапія відкрив рахунок, реалізувавши пенальті на початку зустрічі. Головний тренер «Коламбус Крю» Лоран Куртуа після матчу заявив, що аргентинський футболіст заслуговував на суворіше покарання, ніж жовта картка.

Чепмен пояснив своє рішення тим, що сила кидка була незначною, а дії Мессі не досягли рівня насильницької поведінки.

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Поразка чинних чемпіонів

Після перерви Таха Хабрун подвоїв перевагу «Коламбуса», а Тапія оформив дубль. «Інтер Маямі», чинний чемпіон MLS, програв стартовий матч серії до двох перемог.

Наступна гра відбудеться в Огайо наступної п'ятниці. «Коламбус», сьомий сіяний клуб і чемпіон MLS 2023 року, зможе вибити команду Мессі з плей-оф у разі перемоги.

Тренер «Інтер Маямі» Кілі Гонсалес визнав, що його команда не продемонструвала очікуваної гри. За його словами, у наступному матчі команда мусить перемагати, інакше залишить турнір.

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