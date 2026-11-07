Meta безстроково відклала умови щодо навчання ШІ на зовнішніх сайтах — Ars Technica

Meta безстроково відклала заплановане оновлення комерційних умов для користувачів Meta Business, яке могло зобов’язати власників бізнес-сторінок Facebook дозволити компанії використовувати для навчання ШІ вміст зовнішніх сайтів, посилання на які розміщені на їхніх сторінках. Про це повідомляє Ars Technica.

Представник Meta заявив Reuters, що компанія призупиняє зміни, продовжує консультації із зацікавленими сторонами та прагне «зробити це правильно». До завершення цього процесу чинними залишаються наявні умови.

Побоювання видавців

Після оголошення про оновлення юридичні експерти попереджали Nieman Lab, що нечіткі формулювання потенційно могли дозволити Meta ігнорувати налаштування robots.txt та масштабно сканувати матеріали поза Facebook для навчання штучного інтелекту. За даними видання, бізнеси не мали можливості відмовитися від таких умов без втрати бізнес-сторінки у Facebook.

Умови також передбачали, що видавці мають створювати тестові облікові дані, аби боти Meta могли обходити платний доступ до матеріалів. Це викликало критику, зокрема з боку медіакомпаній, які вже ведуть судові спори через небажане використання їхнього контенту для навчання ШІ.

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Суди та увага регуляторів

Спершу зміни мали набути чинності 30 жовтня, однак Meta перенесла дату на 20 листопада через заперечення користувачів Facebook, судів і регуляторів. Суди Бразилії та Норвегії винесли попередні судові заборони після позовів організацій у цих країнах.

Британське Управління з питань конкуренції та ринків також почало формальне розслідування, щоб з’ясувати, чи могла Meta використати домінантне становище для отримання цінних даних для навчання ШІ. У США сенатори Адам Шифф і Марша Блекберн звернулися до Марка Цукерберга із закликом відкликати нові умови.

Meta наполягає, що не використовуватиме умови обслуговування для обходу robots.txt, а практики сканування не змінювалися. Водночас Nieman Lab зазначив, що в оновленій редакції умов немає конкретного положення про дотримання налаштувань robots.txt.

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