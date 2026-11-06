Meta додала до Muse ШІ-простори для персональних завдань — The Verge

Meta почала впроваджувати в ШІ-помічнику Muse нову функцію Spaces, що дає змогу створювати персоналізовані інтерактивні простори всередині застосунку. Як повідомляє The Verge, за допомогою цієї функції можна створити, зокрема, центр покупок, панель для навчання, трекер музики або вікторину.

Створення та редагування просторів

Користувач може описати потрібний простір у запиті до Muse, а потім змінювати його за допомогою наступних команд для помічника. У створених просторах можна позначати виконані пункти, додавати нотатки та вносити інші редагування.

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Якщо простір підключити до відповідного застосунку, Muse зможе оновлювати у фоновому режимі ціни, дати та інші відомості. Компанія також передбачила можливість додавати простори на бічну панель Muse, переміщувати їх до головної вкладки й налаштовувати час показу.

Оновлення для користувачів Muse

Meta наводить приклад використання планувальника: його можна залишати на передньому плані в робочі дні, а в суботу замінювати планами на вихідні. Функцію Spaces розгортають для всіх користувачів Muse разом зі спеціалізованою версією моделі штучного інтелекту Muse Wonder. Компанія також розглядає можливості поширення створених просторів між користувачами та спільної роботи над ними.

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