Meta почала впроваджувати свого ШІ-помічника Muse у приватні повідомлення Instagram для користувачів у США, Канаді, Мексиці, Японії та Сінгапурі. Користувачі зможуть листуватися з помічником в окремій DM-розмові, щоб отримувати додаткову інформацію про дописи, місця чи товари, які вони побачили в соцмережі, а також надолужувати пропущені розмови в інших чатах.

ШІ-помічник у повідомленнях

Як повідомляє TechCrunch, інтеграція прибирає потребу перемикатися між Instagram і застосунком Muse. Користувачі зможуть пересилати помічникові дописи та просити виконати певну дію: наприклад, додати кав’ярню до маршруту поїздки до Мехіко або знайти пропозицію на взуття під час розпродажу Black Friday.

Розмови з Muse в Instagram також відображатимуться як бічний чат у головному застосунку Muse. Запуск функції для iOS та Android розпочинається 24 листопада у п’яти зазначених країнах.

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Робота зі збереженими дописами

Meta також розширює можливості роботи зі збереженими дописами й Reels. Muse зможе впорядковувати їх у власні папки, відомі як Collections, перетворювати відео з рецептом на список покупок, складати маршрут подорожі на основі туристичного контенту або пропонувати ідеї для образів за збереженими модними роликами.

Коли користувач зберігатиме допис, Instagram показуватиме пропозицію доручити його впорядкування Muse. Ця можливість стартує у США та Канаді. У Meta заявили, що жодна інформація не буде поширена, опублікована або надіслана без схвалення користувача, а також що користувачі можуть попросити Muse забути інформацію або скасувати дію.

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