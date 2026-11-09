Meta глобально розширює ШІ-оцінювання віку в Instagram — The Verge

Meta оголосила про глобальне розширення технології оцінювання віку користувачів Instagram. Система має автоматично перевести мільйони підлітків до захищених Teen Accounts, зокрема якщо вони вказали під час реєстрації неправдиву дату народження. Про це повідомляє The Verge.

Як система визначає вік

Інструменти аналізують сигнали, що можуть свідчити про вік користувача до 18 років. Серед них — профілі та типи контенту, з якими взаємодіє людина, привітання з днем народження, а також загальні теми й візуальні ознаки на завантажених фото та відео. Meta зазначила, що в Австралії також почала використовувати віковий сигнал Apple як додатковий метод виявлення віку.

Компанія застосовує цю систему для видалення акаунтів користувачів, яких вважає молодшими за 13 років — мінімального віку для облікових записів у соцмережах Meta. Користувачів віком від 13 до 17 років автоматично переводять до Teen Accounts із суворішими налаштуваннями.

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Обмеження для підліткових акаунтів

Teen Accounts є приватними за замовчуванням, обмежують доступний підліткам контент і не дозволяють незнайомцям надсилати їм приватні повідомлення. Батьки або опікуни можуть підключити нагляд за такими акаунтами, встановлювати часові обмеження та контролювати використання Instagram.

Користувачі віком до 16 років не можуть змінювати налаштування Teen Accounts без дозволу батьків або опікунів. Meta також повідомила, що наступного місяця батьки у США почнуть отримувати в Instagram сповіщення з поясненням процесу оцінювання віку та способів перевірити правильність даних про вік дитини.

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